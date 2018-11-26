Сборная Украины лишилась еще двоих игроков накануне матча против Словении

Новости спорта: Павел Крутоус и Вячеслав Петров получили травмы.

Еще двое игроков сборной Украины получили травмы и один из них уже точно не примет участие в матче отбора к ЧМ-2019 против Словении.

Игрок Киев-Баскет Вячеслав Петров надорвал связки голеностопа и не прибыл в расположение команды в Запорожье. Что касается его одноклубника Павла Крутоуса, то о сложности его травмы пока ничего не сообщалось. Ситуацию с игроками прокомментировал главный тренер сборной Евгений Мурзин.

"Петров точно не поехал в Запорожье. У него травма более серьезная. А Крутоуса я таки вызвал и позже смогу более предметно рассказать о его состоянии.

У Петрова надрыв связки голеностопа. Это не позволяет игроку полноценно тренироваться и полагаться на исполнителя, который имеет такую проблему, нельзя», - сказал Мурзин.