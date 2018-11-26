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Мурзин: В матче против Словении нас интересует только победа

Мурзин: В матче против Словении нас интересует только победа
22:46 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Наставник сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин поделился ожиданиями от матча в Запорожье.

Главынй тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин поделился настроем команды перед домашним матчем против Словении.

"В матче против Словении нас интересует только победа. Мы обязательно должны в четверг побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за право сыграть на чемпионате мира. Ситуация не из простых, шансы не высокие, но они все еще есть. Нам нужно выиграть три игры из четырех, и у нас будут отличные шансы чтобы выйти на чемпионат мира.

Сегодня для нас созданы прекрасные условия. В Запорожье отличный игровой зал, в котором приятно играть и тренироваться. Думаю, он заслуживает того, чтобы принимать поединки самого высокого ранга", - цитирует Мурзина ФБУ.

Напомним, что поединок Украина – Словения состоится 29-го ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Баскетбол, Евгений Мурзин.
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