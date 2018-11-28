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Лень помог Атланте добыть важную победу в НБА

Лень помог Атланте добыть важную победу в НБА
10:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский баскетболист Алексей Лень стал самым эффективным игроком матча Майами - Атланта.

Украинский центровой Атланты Алексей Лэнь помог своей команде победить Майами. Эта победа стала второй подряд для одного из аутсайдеров Восточной конференции

Лэнь не вышел в стартовой пятерке Атланты, однако провел в игре 17 минут 38 секунды.

За это время Алекс набрал 9 очков, собрал 7 подборjd, сделал 1 перехват и 1 блок-шот. В его активе 3/6 попаданий с игры. Также Лэнь отметился пятью фолами. По рейтингу эффективности украинец стал лучшим в матче (+12).

Майами — Атланта 113:115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)

Майами: Ричардсон (22+8 подборов), Уэйд (18), Эллингтон (15+5 подборов+5 перехватов), Адебайо (12), Уайтсайд (11+10 подборов), Уинслоу (11+6 потерь), Макгрудер (8+5 передач+5 подборов), Джонсон (8), Олиник (8).

Атланта: Принс (18+5 подборов), Янг (17+10 передач+5 подборов), Коллинз (16), Спеллман (14), Бейзмор (12+5 подборов), Лэнь (9+7 подборов), Дэдмон (8+6 подборов), Уэртер (8), Лин (7), Бембри (6).

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Баскетбол, НБА, Алексей Лэнь, Новости баскетбол.
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