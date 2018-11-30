Украина уверенно обыграла Словению в отборе на чемпионат мира по баскетболу

Новости спорта: Команда Мурзина обыграла аутсайдера своей группы

Национальная сборная Украины в девятом матче квалификации на чемпионат мира одержала уверенную победу над Словенией.

Украинцы в Запорожье владели преимуществом в каждой из четвертей, в конечном итоге выиграв с разницей в 28 очков.

Обзор матча:

Украина – Словения 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Украина: Близнюк (11 + 7 подборов), Бобров (11 + 6 подборов), Кобец (13), Кравцов (10 + 6 подборов), Липовый (10 +8 передач), Санон (11), Герун (5 подборов)

Победа позволила команде Евгения Мурзина временно подняться на третью строку в отборочной группе, которая позволяет продолжить борьбу за выход на чемпионат мира. Оттуда ее могут вытеснить команды сборных Черногории и Латвии, играющие в другом матче четверга.