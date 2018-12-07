Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр

Новости спорта: Невероятный победный аллей-уп Ревзин - Фесенко реализован за полсекунды до конца матча - стал решающим в игре.

Центровой «Днепра» Кирилл Фесенко стал героем матча против «Черкасских Мавп». При счете 89:89 за 0.5 секунды до финальной сирены Павел Ревзин навесил на Фесенко, который перевел мяч в кольцо и принес команде победу - 89:91.

Черкасские Мавпы – Днепр – 89:91 (24:24, 23:22, 17:22, 25:23)

Черкасcкие Мавпы: Бояркин (2 + 10 передач – 4 потери), Кольченко (25), Ткаченко (11 + 5 подборов + 3 блок-шота), Чумаков (6 + 5 подборов), Скапинцев (10) – старт; Кокли (16 + 7 подборов), Отверченко (14 + 7 передач), Сергеев, Воевода, Арнетт (5)

Днепр: Мишула (15 + 6 передач – 4 потери), Вильховецкий (4 + 6 подборов), Сизов (11 + 8 подборов), Закурдаев (9), Кушниров (11) – старт; Шундель (11), Ревзин (20), Кожемякин (4 передачи), В. Прокопенко, Бондарчук, Фесенко (10 + 6 подборов)