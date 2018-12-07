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Политехник сумел на выезде обыграть Киев-Баскет

Политехник сумел на выезде обыграть Киев-Баскет
11:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Политехник добыл в Киеве драматическую вторую победу в чемпионате Украины.

Харьковский Политехник победил на выезде в драматичной борьбе Киев-Баскет в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 81:77.

Киев-Баскет – Политехник 77:81 (18:12, 15:19, 21:20, 23:30)

Поединок начался при низкой результативности. Первого попадания болельщики ждали почти три с половиной минуты. С началом второй 10-минутки киевляне почувствовали уверенность. Лучшие реализация и игра под щитами позволила увеличить разницу до 12-ти очков. Но до конца первой половины матча такого запала хозяевам не хватило. Киевляне стали все больше ошибаться, чем достаточно эффективно воспользовались гости. До большого перерыва "Политехник" сократил отставание до двух очков.

Большую часть третьей четверти на площадке шла равная борьба. Паритет попытались нарушить хозяева. Вспышка активности позволила на некоторое время захватить игровое преимущество. Но гости снова проявили характер. Трехочковый легионера харьковчан Кромера за 30 секунд до конца игрового времени в итоге оказался непреодолимым для киевлян.

Настоящий триллер развернулся в Черкассах, где тамошняя команда минимально проиграла гостям из Днепра. Одесса на собственной площадке не смогла переиграть Николаев, уступив на 8 очков.

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Баскетбол, Суперлига, УБЛ, БК Политехник, БК Киев-Баскет.
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