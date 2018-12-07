Кобец завершил сезон из-за травмы

Новости спорта: Один из самых результативных игроков сборной Украины Александр Кобец получил тяжелую травму.

Атакующий защитник сборной Украины и команды G-Лиги «Кэпиталз Гоу-Гоу» Александр Кобец не вернется на площадку до конца нынешнего сезона-2018/2019. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Напомним, за 45 секунд до конца матча Кобец в результате столкновения получил повреждение колена. После детального обследования подтвердились неприятные ожидания – у Кобца разрыв крестообразных связок. При этом изначально ожидалось, что украинец пропустит около двух месяцев.

Баскетболисту предстоит операция. По предварительным ожиданиям, он пропустит минимум девять месяцев и точно не сможет помочь сборной Украины в феврале, когда наша команда будет играть заключительные матчи отбора на ЧМ-2019 против Черногории и Словении.

Кобец принял участие в трех матчах текущей квалификации, набирая в них по 4,3 очка, делал 1,3 подбора и 1,0 передачи за 10,2 минуты в среднем на площадке.

В матче против Словении Кобец стал самым результативным в составе нашей команды, набрав 13 очков (2/4 двухочковых, 3/7 трехочковых), сделав 4 подбора и 2 перехвата (РЕ + 14).