Лидер Суперлиги проиграл Химику в овертайме

Новости спорта: Проведя абсолютно равную игру команды определяли победителя в овертайме, где сильнее оказались гости из Южного.

13-й тур украинской Суперлиги стартовал матчем лидеров.

Основное время поединка закончилось вничью, а поэтому победителя пришлось определять в овертайме, где более сильными оказались гости.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Сергей Павлов, который набрал 23 очка. У «Запорожья» 20 баллов на свой счет записал Малик Трент.

«Запорожье» — «Химик» 97:101 ОТ (19:17, 24:22, 25:26, 18:21, 11:15)

«Запорожье»: Холтон (13 + 4 подбора + 6 передач), Теряник (2 + 5 передач + 3 перехвата), Мироненко (15), Хилл (16 + 8 подборов + 4 потери), Прессли (4 + 6 подборов + 2 блок-шота) — старт; Буц (10 + 5 подборов), Овдеенко (14), Тарасенко (3), Трент (20 + 4 потери).

«Химик»: Эдвин (20 + 5 потерь), Марченко (5), Войналович (1), Джонс (22 + 9 подборов + 6 передач), Павлов (23 + 12 подборов) — старт; Мальчевский (4), Рябчук (12 + 4 передачи), Антипов (7), Сидоров (7 + 5 подборов + 6 передач).