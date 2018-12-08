НБА: результаты матчей 7 декабря

«Шарлотт» – «Денвер» - 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)
«Шарлотт»: Уокер (21 + 8 передач - 5 потерь), Уильямс (14 + 10 подборов), Зеллер (8), Лэмб (7), Батюм (4 + 7 подборов) - старт; Камински (11), Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (7), Паркер (19), Монк (16)
«Денвер»: Мюррэй (20 + 7 передач), Миллсэп (16), Йокич (16 + 11 подборов), Эрнангомес (15 + 10 подборов), Крэйг (0 + 6 фолов) - старт; Лайлс (5), Пламли (7 + 7 подборов), Моррис (12), Бизли (16 + 7 подборов)
«Детройт» – «Филадельфия» - 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)
«Детройт»: Гриффин (31 + 12 подборов), Драммонд (21 + 10 подборов), Джексон (13), Браун (7), Робинсон-мл. (5) - старт; Луэр (2), Пачулия (8), Кальдерон (7), Гэллоуэй (12), Кеннард (5)
«Филадельфия»: Батлер (38), Редик (18), Симмонс (18 + 14 подборов), Чендлер (10 + 8 подборов), Джонсон (0 + 6 фолов) - старт; Мускала (18), Болден (0), Шемет (3), МакКоннелл (10), Коркмаз (2)
«Орландо» – «Индиана» - 90:112 (25:28, 20:29, 25:29, 20:26)
«Орландо»: Вучевич (22 + 10 подборов), Гордон (20 + 14 подборов), Фурнье (9), Огастин (5), Симмонс (2) - старт; Мартин (0), Айзек (6), Айвунду (2), Бамба (4 + 7 подборов), Бирч (4), Бриско (0), Грант (5), Росс (11)
«Индиана»: Богданович (26), Янг (14 + 7 подборов), Эванс (11), Тернер (10), Коллисон (2 + 8 передач) - старт; Лиф (8), Джонсон (0), МакДермотт (7), О'Куинн (12 + 10 подборов), Самнер (0), Холидэй (7 + 7 подборов), Джозеф (15)
«Бруклин» – «Торонто» - 106:105 OT (24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7)
«Бруклин»: Расселл (29 - 6 потерь), Аллен (12 + 10 подборов), Крэбб (11), Холлис-Джефферсон (11), Харрис (6 + 9 подборов) - старт; Дэвис (1 + 15 подборов), Куруч (6), Дадли (3), Кэрролл (10 + 8 подборов), Динуидди (17 + 8 передач)
«Торонто»: Леонард (32 + 4 перехватов), Валанчунас (24 + 8 подборов), Сиакам (16), Лоури (3 + 11 передач - 5 потерь), Грин (2) - старт; Ибака (8), Ануноби (3), Майлз (4), ВанВлит (8), Райт (5)
«Кливленд» – «Сакраменто» - 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)
«Кливленд»: Секстон (23 - 5 потерь), Нэнс-младший (11 + 7 подборов), Осман (10), Худ (4), Томпсон (4) - старт; Фрай (6), Бxоссомгейм (2), Джонс (0), Жижич (2), Кларксон (26), Беркс (22 + 7 подборов + 9 передач)
«Сакраменто»: Фокс (30 + 12 передач), Хилд (25), Бьелица (13), Коули-Стайн (10), Шамперт (6) - старт; Бэгли (17), Уильямс (0), Джексон (7), Куфос (6 + 8 подборов), Мэйсон (0), Феррелл (0), Богданович (15)
«Чикаго» – «Оклахома-Сити» - 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)
«Чикаго»: ЛаВин (25 + 7 передач - 9 потерь), Маркканен (24 + 7 подборов), Холидэй (20), Картер (6), Арчидьяконо (3) - старт; Паркер (16 + 7 подборов), Хатчисон (2), Лопес (11), Харрисон (2), Пэйн (5)
«Оклахома»: Уэстбрук (24 + 17 подборов + 13 передач + 4 перехватов - 10 потерь), Адамс (21 + 10 подборов), Джордж (19 + 7 передач + 4 перехватов), Грант (13), Фергюсон (7) - старт; Ноэл (2), Паттерсон (0), Шредер (19), Абринес (3), Диалло (4)
«Новый Орлеан» – «Мемфис» - 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)
«Новый Орлеан»: Рэндл (26 + 13 подборов), Дэвис (25 + 11 подборов + 4 блок-шотов), Холидэй (20 + 11 передач), Хилл (14), Фрэйзер (7) - старт; Диалло (0), Миротич (4), Миллер (3), Мур (4)
«Мемфис»: Андерсон (19 + 11 подборов), Газоль (15), Конли (9 + 10 передач), Темпл (8), Джексон (3) - старт; Грин (24 + 8 подборов), Каспи (4), Ноа (13), Мак (5), Брукс (7)
«Сан-Антонио» – «Лейкерс» - 133:120 (32:36, 36:36, 21:27, 44:21)
«Сан-Антонио»: ДеРозан (36 + 8 подборов + 9 передач), Олдридж (14 + 8 подборов), Форбс (11), Гэй (10), Каннингем (8 + 7 подборов) - старт; Мету (0), Пондекстер (0), Бертанс (13), Пелтль (14 + 8 подборов), Уайт (2), Миллс (14), Белинелли (11)
«Лейкерс»: Джеймс (35 + 8 подборов + 11 передач), Кузма (27 + 8 подборов), Болл (13 + 11 передач), МакГи (12 + 12 подборов), Харт (7) - старт; Бизли (4), Чендлер (4), Бонга (0), Михайлюк (11:13 = 6 очков (2/3 трехочковых), 1 подбор в нападении, 2 фола, "+/-" 2), Колдуэлл-Поуп (12)
«Финикс» – «Майами» - 98:115 (36:34, 14:26, 23:29, 25:26)
«Финикс»: Эйтон (16 + 11 подборов), Бриджес (12), Мелтон (12), Ариза (10 + 7 подборов), Джексон (9 - 6 потерь) - старт; Холмс (11), Окобо (4), Кроуфорд (6), Дэниелс (18)
«Майами»: Адебайо (22 + 10 подборов), Макгрудер (14), Драгич (11 + 10 передач), Ричардсон (8), Джонсон (8) - старт; Олиник (13), Уинслоу (20 + 8 подборов), Джонс мл. (5), Джонсон (12), Уэйд (2)
«Милуоки» – «Голден Стэйт» - 95:105 (22:27, 29:30, 25:26, 19:22)
«Милуоки»: Адетокумбо (22 + 15 подборов), Брогдон (15 + 7 подборов), Бледсоу (14 + 4 перехватов - 5 потерь), Лопес (14), Миддлтон (10 + 8 подборов) - старт; Ильясова (2), Мэйкер (2), Коннотон (9), Браун (2), Снелл (5)
«Голден Стэйт»: Томпсон (20 + 4 перехватов), Карри (20 + 8 передач), Игудала (15 + 8 подборов), Дюрэнт (11 + 8 подборов - 7 потерь), Луни (8 + 7 подборов) - старт; Белл (4), Жеребко (12), МакКинни (9), Ливингстон (6)