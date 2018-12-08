Скачать
Суббота, 08.12.2018
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Футбол: расписание матчей 8 декабря
Футбол: расписание матчей 8 декабря
Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Биатлон: состав сборной Украины на женский спринт 8 декабря
Биатлон: состав сборной Украины на женский спринт 8 декабря

НБА: результаты матчей 7 декабря

НБА: результаты матчей 7 декабря
10:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Кливленд уступил Сакраменто, Лейкерс не смогли выстоять против Сан-Антонио.

«Шарлотт» – «Денвер» - 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)
«Шарлотт»: Уокер (21 + 8 передач - 5 потерь), Уильямс (14 + 10 подборов), Зеллер (8), Лэмб (7), Батюм (4 + 7 подборов) - старт; Камински (11), Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (7), Паркер (19), Монк (16)
«Денвер»: Мюррэй (20 + 7 передач), Миллсэп (16), Йокич (16 + 11 подборов), Эрнангомес (15 + 10 подборов), Крэйг (0 + 6 фолов) - старт; Лайлс (5), Пламли (7 + 7 подборов), Моррис (12), Бизли (16 + 7 подборов)

«Детройт» – «Филадельфия» - 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)
«Детройт»: Гриффин (31 + 12 подборов), Драммонд (21 + 10 подборов), Джексон (13), Браун (7), Робинсон-мл. (5) - старт; Луэр (2), Пачулия (8), Кальдерон (7), Гэллоуэй (12), Кеннард (5)
«Филадельфия»: Батлер (38), Редик (18), Симмонс (18 + 14 подборов), Чендлер (10 + 8 подборов), Джонсон (0 + 6 фолов) - старт; Мускала (18), Болден (0), Шемет (3), МакКоннелл (10), Коркмаз (2)

«Орландо» – «Индиана» - 90:112 (25:28, 20:29, 25:29, 20:26)
«Орландо»: Вучевич (22 + 10 подборов), Гордон (20 + 14 подборов), Фурнье (9), Огастин (5), Симмонс (2) - старт; Мартин (0), Айзек (6), Айвунду (2), Бамба (4 + 7 подборов), Бирч (4), Бриско (0), Грант (5), Росс (11)
«Индиана»: Богданович (26), Янг (14 + 7 подборов), Эванс (11), Тернер (10), Коллисон (2 + 8 передач) - старт; Лиф (8), Джонсон (0), МакДермотт (7), О'Куинн (12 + 10 подборов), Самнер (0), Холидэй (7 + 7 подборов), Джозеф (15)

«Бруклин» – «Торонто» - 106:105 OT (24:20, 29:33, 27:26, 18:19, 8:7)
«Бруклин»: Расселл (29 - 6 потерь), Аллен (12 + 10 подборов), Крэбб (11), Холлис-Джефферсон (11), Харрис (6 + 9 подборов) - старт; Дэвис (1 + 15 подборов), Куруч (6), Дадли (3), Кэрролл (10 + 8 подборов), Динуидди (17 + 8 передач)
«Торонто»: Леонард (32 + 4 перехватов), Валанчунас (24 + 8 подборов), Сиакам (16), Лоури (3 + 11 передач - 5 потерь), Грин (2) - старт; Ибака (8), Ануноби (3), Майлз (4), ВанВлит (8), Райт (5)

«Кливленд» – «Сакраменто» - 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)
«Кливленд»: Секстон (23 - 5 потерь), Нэнс-младший (11 + 7 подборов), Осман (10), Худ (4), Томпсон (4) - старт; Фрай (6), Бxоссомгейм (2), Джонс (0), Жижич (2), Кларксон (26), Беркс (22 + 7 подборов + 9 передач)
«Сакраменто»: Фокс (30 + 12 передач), Хилд (25), Бьелица (13), Коули-Стайн (10), Шамперт (6) - старт; Бэгли (17), Уильямс (0), Джексон (7), Куфос (6 + 8 подборов), Мэйсон (0), Феррелл (0), Богданович (15)

«Чикаго» – «Оклахома-Сити» - 114:112 (34:28, 36:34, 17:29, 27:21)
«Чикаго»: ЛаВин (25 + 7 передач - 9 потерь), Маркканен (24 + 7 подборов), Холидэй (20), Картер (6), Арчидьяконо (3) - старт; Паркер (16 + 7 подборов), Хатчисон (2), Лопес (11), Харрисон (2), Пэйн (5)
«Оклахома»: Уэстбрук (24 + 17 подборов + 13 передач + 4 перехватов - 10 потерь), Адамс (21 + 10 подборов), Джордж (19 + 7 передач + 4 перехватов), Грант (13), Фергюсон (7) - старт; Ноэл (2), Паттерсон (0), Шредер (19), Абринес (3), Диалло (4)

«Новый Орлеан» – «Мемфис» - 103:107 (30:31, 30:27, 24:27, 19:22)
«Новый Орлеан»: Рэндл (26 + 13 подборов), Дэвис (25 + 11 подборов + 4 блок-шотов), Холидэй (20 + 11 передач), Хилл (14), Фрэйзер (7) - старт; Диалло (0), Миротич (4), Миллер (3), Мур (4)
«Мемфис»: Андерсон (19 + 11 подборов), Газоль (15), Конли (9 + 10 передач), Темпл (8), Джексон (3) - старт; Грин (24 + 8 подборов), Каспи (4), Ноа (13), Мак (5), Брукс (7)

«Сан-Антонио» – «Лейкерс» - 133:120 (32:36, 36:36, 21:27, 44:21)
«Сан-Антонио»: ДеРозан (36 + 8 подборов + 9 передач), Олдридж (14 + 8 подборов), Форбс (11), Гэй (10), Каннингем (8 + 7 подборов) - старт; Мету (0), Пондекстер (0), Бертанс (13), Пелтль (14 + 8 подборов), Уайт (2), Миллс (14), Белинелли (11)
«Лейкерс»: Джеймс (35 + 8 подборов + 11 передач), Кузма (27 + 8 подборов), Болл (13 + 11 передач), МакГи (12 + 12 подборов), Харт (7) - старт; Бизли (4), Чендлер (4), Бонга (0), Михайлюк (11:13 = 6 очков (2/3 трехочковых), 1 подбор в нападении, 2 фола, "+/-" 2), Колдуэлл-Поуп (12)

«Финикс» – «Майами» - 98:115 (36:34, 14:26, 23:29, 25:26)
«Финикс»: Эйтон (16 + 11 подборов), Бриджес (12), Мелтон (12), Ариза (10 + 7 подборов), Джексон (9 - 6 потерь) - старт; Холмс (11), Окобо (4), Кроуфорд (6), Дэниелс (18)
«Майами»: Адебайо (22 + 10 подборов), Макгрудер (14), Драгич (11 + 10 передач), Ричардсон (8), Джонсон (8) - старт; Олиник (13), Уинслоу (20 + 8 подборов), Джонс мл. (5), Джонсон (12), Уэйд (2)

«Милуоки» – «Голден Стэйт» - 95:105 (22:27, 29:30, 25:26, 19:22)
«Милуоки»: Адетокумбо (22 + 15 подборов), Брогдон (15 + 7 подборов), Бледсоу (14 + 4 перехватов - 5 потерь), Лопес (14), Миддлтон (10 + 8 подборов) - старт; Ильясова (2), Мэйкер (2), Коннотон (9), Браун (2), Снелл (5)
«Голден Стэйт»: Томпсон (20 + 4 перехватов), Карри (20 + 8 передач), Игудала (15 + 8 подборов), Дюрэнт (11 + 8 подборов - 7 потерь), Луни (8 + 7 подборов) - старт; Белл (4), Жеребко (12), МакКинни (9), Ливингстон (6)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко и Педраса сделали вес
02 "Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
03 Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
04 Бокс. 8 декабря четыре украинских боксера проведут бои
05 Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь