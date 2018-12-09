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Тренер Лейкерса рассказал о роли Михайлюка в команде

Тренер Лейкерса рассказал о роли Михайлюка в команде
16:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Лейкерс Люк Уолтон рассказал, что нужно сделать украинскому баскетболисту чтобы попадать в состав команды.

Главный тренер Лейкерс Люк Уолтон доволен игрой украинского свингмена Святослава Михайлюка, но объяснил чего ему не хватает для того, чтобы получить больше игрового времени.

"После тяжелого поражения в прошлом матче ребята показали хорошую энергию, лучше двигали мяч. Мемфис - физически жесткая команда. Часть нашей задачи заключалась в подготовке к этому на ментальном уровне. Святослав Михайлюк получил свою возможность. Я всегда говорю парням, что у них появятся возможности и они должны чувствовать себя готовыми.

У Михайлюка действительно была первичная необходимость изменить положение вещей. Он проделал хорошую работу. Он успешно выполнил некоторые броски в прошлом матче и сделал это в сегодняшней игре. В данный момент, он заработал место в ротации нашей команды. Передайте ему, чтобы он перестал терять мяч и играл в защите, тогда он получит больше минут", - цитирует Уолтона basket.com.ua.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Люк Уолтон.
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