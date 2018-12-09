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Баскетбол. Запорожье одержало волевую победу над Одессой

Баскетбол. Запорожье одержало волевую победу над Одессой
21:45 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: В украинской Суперлиге сегодня состоялся один матч.

В единственном матче игрового дня воскресенья в украинской Суперлиге Запорожье сумело обыграть Одессу.

Один из лидеров чемпионата провалил первую четверть, проиграв ее с разницей в 11 очков.

В течение двух следующих четвертей запорожцы пытались догнать соперника, постепенно сокращая отрыв в счете.

Однако, окончательно переломить ход поединка в свою пользу хозяева смогли только в последней десятиминутке.

После этой победы Запорожье набрало 23 очка и находится на 1-м месте в турнирной таблице Суперлиги. На 2 очка отстают Днепр и Химик, которые сыграли на 2 игры меньше.

Одесситы занимают 6 место — у них 15 очков.

Запорожье — Одесса 88:80 (14:25, 22:16, 26:22, 26:17)

Запорожье: Трент (26 + 9 передач + 7 подборов + 3 перехвата), Холтон (19 + 6 подборов), Хилл (15 + 6 подборов), Прессли (11 + 10 подборов).

Одесса: Пустозвонов (20 + 6 подборов + 4 передачи), Прокопенко (16), Беликов (12 + 5 подборов + 4 передачи), Хелманис (13 + 6 подборов).

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Баскетбол, БК Одесса, ФБУ, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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