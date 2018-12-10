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Суперлига: Химик уступил Николаеву

Суперлига: Химик уступил Николаеву
19:52 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта: 8-й тур регулярного чемпионата Суперлиги закончился матчем соседей Химик - Николаев.

Южненский Химик уступил в домашнем матче гостям из Николаева.

Южненцы в случае победы могли подняться на вершину турнирной таблицы Суперлиги Пари-Матч. Но уже с первых атак настоящими хозяевами площадки выглядели гости из Николаева. Трехочковые Попова и Онуфриева позволили закрепить преимущество на старте и добавили уверенности. В дальнейшем преимущество гостей только росла и достигла 12 очков стартовой 10-минутку.

К большому перерыву хозяева так и не смогли противодействовать давлению соперника. Разница возрастала до 20 очков. Всего за первую половину Николаев значительно превзошел Химик по трехочковыми 7 реализованных против 0. Также гости сделали вдвое больше подборов: 22 против 11.

После перерыва южненцам удалось изменить ход борьбы. В них прошло 4 трехочковых из пяти. В частности обе попытки реализовал Мальчевский. На заключительную 10-минутку разница сократилась до восьми очков.

Хозяева до последнего пытались спастись, и максимум удавалось лишь сократить отставание до двух очков. В решающих атаках на последних минутах и секундах южненцам откровенно не хватало точности. Так же гости довели поединок до шести победы в чемпионате.

Суперлига Пари-Матч

Химик - Николаев 77:83 (15:27, 15:21, 31:21, 16:14)

Отметим, что первый матч между этими командами завершился победой «Химика» (87:81), который тогда также играл дома. 

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола.
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