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Действия Михайлюка в матче Лейкерс - Майами

Действия Михайлюка в матче Лейкерс - Майами
09:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк запомнился перехватом и тремя очками в матче против Майами.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (17-10) дома взял верх над «Майами Хит» (11-15) – 108:105.

Форвард Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата с Майами.

Украинец провел на паркете 11 минут, за это время сумел набрать 3 очка (забросил трехочковый при двух попытках), сделал 1 подбор, 1 ассист и 2 перехвата.

Коэффициент его полезности составил -18, но команда победила 108:105.

Момент с перехватом от Михайлюка:

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Кайл Кузма, набравший 33 очка. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 28 баллов и 11 результативных передач. В составе «Майами» 28 очков на счету Джастиса Уинслоу. Дабл-даблами отметились Бэм Адебайо (12 баллов и 10 подборов) и Дуэйн Уэйд (15 очков и 10 результативных передач).

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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