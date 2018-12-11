Действия Михайлюка в матче Лейкерс - Майами

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк запомнился перехватом и тремя очками в матче против Майами.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (17-10) дома взял верх над «Майами Хит» (11-15) – 108:105.

Форвард Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата с Майами.

Украинец провел на паркете 11 минут, за это время сумел набрать 3 очка (забросил трехочковый при двух попытках), сделал 1 подбор, 1 ассист и 2 перехвата.

Коэффициент его полезности составил -18, но команда победила 108:105.

Момент с перехватом от Михайлюка:

Svi with the steal and an unselfish play in transition#LakeShow (: @SpectrumSN & NBA TV) pic.twitter.com/J468kXyGla — Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 декабря 2018 г.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Кайл Кузма, набравший 33 очка. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 28 баллов и 11 результативных передач. В составе «Майами» 28 очков на счету Джастиса Уинслоу. Дабл-даблами отметились Бэм Адебайо (12 баллов и 10 подборов) и Дуэйн Уэйд (15 очков и 10 результативных передач).