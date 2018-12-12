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Евробаскет-2019: женская сборная Украины узнала соперниц по группе

Евробаскет-2019: женская сборная Украины узнала соперниц по группе
17:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Сборная Украины по баскетболу попала в группу А чемпионата Европы-2019 среди женщин.

Женская сборная Украины попала в группу А при жеребьевке группового этапа Евробаскета-2019.

На групповом этапе наша команда вновь сыграет с Испанией, которой дважды проиграла в отборе на Евробаскет-2019. Также нашими соперницами стали команды Латвии и Великобритании.

Результаты жеребьевки Евробаскета-2019:

Группа А: Украина, Великобритания, Латвия, Испания

Группа В: Швеция, Франция, Чехия, Черногория

Группа С: Венгрия, Турция, Италия, Словения

Группа D: Беларусь, Россия Бельгия, Сербия

Финальный турнир Евробаскета-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля будущего года в Латвии и Сербии.

Женская сборная Украины в третий раз подряд и в девятый раз в истории квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу. Лучшим результатом является победа на чемпионате Европы 1995 года.

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