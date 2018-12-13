Лень провалил матч против Далласа в НБА

Новости спорта: Украинский баскетболист Алексей Лень набрал всего 4 очка в матче НБА.

Центровой Атланты Алексей Лэнь провел 13 минут и 31 секунду на площадке в игре против Далласа.

За отведенное ему время украинец заработал четыре очка, совершил один подбор и отметился одной передачей.

Даллас — Атланта 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29)

Даллас: Барнс (25), Джордан (11 + 11 подборов), Дончич (24 + 10 подборов + 6 передач), Бареа (18), Финни-Смит (11 + 6)

Атланта: Хуэртер (19), Коллинз (20 + 17 подборов), Дедмон (9 + 6 подборов), Бэйзмор (22 + 5 подборов), Янг (24 + 10 передач)

Напомним, в последней игре, против Денвера, Лэнь за 16 минут заработал 6 очков.

По итогам сегодняшнего игрового дня Хокс идут на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА.