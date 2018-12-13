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Украинец Гладыр провел первый матч после возвращения в Монако

Украинец Гладыр провел первый матч после возвращения в Монако
14:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта: Украинский баскетболист Сергей Гладыр впервые вышел на паркет после возвращения в Монако.

Украинец Сергей Гладыр в декабре вернулся в состав Монако, за который выступал в течение трех лет.

Вчера атакующий защитник принял участие в первом матче после возвращения, в котором его команда дома переиграла турецкий Галатасарай (76:71).

Гладыр провел на площадке 17 минут, в течение которых набрал 6 очков, совершил три подбора и отдал одну передачу при 5 фолах, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, контракт с Сергеем клуб подписал на ближайший месяц с возможностью его продления.

С Монако Гладыр выиграл 3 Кубка французской лиги, но в начале сезона украинец оставался без клуба и лечил свое колено.

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Баскетбол, БК Галатасарай, Новости баскетбола, БК Монако.
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