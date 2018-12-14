Михайлюк сыграл 9 минут против Хьюстона

Новости спорта: Украинский легионер Святослав Михайлюк отыграл 9 минут в матче НБА "Хьюстон" – "Лейкерс".

Украинский защитник американского баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк сыграл в матче НБА против команды "Хьюстон".

Поединок НБА "Хьюстон" – "Лейкерс" состоялся 14 декабря и закончился со счетом 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23), а Святослав Михайлюк отыграл в нем 9 минут 3 секунды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В этом матче защитник сборной Украины Святослав Михайлюк очков не набрал (0/1 трехочковых), но сделал 1 подбор.

Видео лучших моментов матча:

Ранее Святослав Михайлюк набрал 3 очка в поединке регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Майами Хит" за 11 минут 49 секунд.