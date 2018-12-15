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Уверенная игра Леня не помогла Атланте обыграть Бостон в НБА

Уверенная игра Леня не помогла Атланте обыграть Бостон в НБА
09:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский баскетболист Алексей Лень набрал 11 очей в матча НБА против Бостона.

Украинский центровой Алексей Лэнь не вышел в стартовой пятерке Атланты на встречу против Бостона, однако провел на площадке 16 минут 6 секунд.

За отведенное время Алекс набрал 13 очков, отдал 1 передачу, собрал 4 подбора, совершил 3 потери. В активе украинца 4/7 попаданий с игры, среди которых одно 3-очковое. Также центровой отметился 2 фолами. Рейтинг эффективности Лэня составил -13.

Обзор матча Бостон - Атланта:

Атланта провалилась в первой и третьей четверти, что и привело к итоговому поражению 108:129.

Бостон — Атланта 129:108 (42:19, 25:37, 41:26, 21:26)

Бостон: Ирвинг (24 + 5 передач + 5 подборов + 4 перехвата + 4 потери), Тэйтум (22 + 4 потери), Моррис (20 + 6 подборов), Хэйуорд (19 + 5 передач + 3 потери), Тайс (18 + 7 подборов), Розье (9 + 5 передач + 7 подборов + 3 перехвата + 3 потери)

Атланта: Хаертер (19 + 3 перехвата + 5 потерь), Бейзмор (13 + 7 передач + 3 потери), Лэнь (13 + 3 потери), Картер (12), Коллинс (11 + 14 подборов + 5 потерь), Дэдмон (9 + 9 подборов + 4 перехвата), Янг (9 + 3 потери), Лин (8)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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