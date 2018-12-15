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Суббота, 15.12.2018
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НБА: результаты матчей 14 декабря

НБА: результаты матчей 14 декабря
10:49 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс - 124:126 (33:16, 39:37, 21:25, 20:35, 11:13)

Нью-Йорк: Мудиай - 34, Нокс - 20

Шарлотт: Зеллер - 21+13 подборов, Бабюм - 21

Бостон Селтикс - Атланта Хокс - 129:108 (42:19, 25:37, 41:26, 21:26)

Атланта: Хаертер - 19, Бэйзмур, Лень - по 13

Бостон: Ирвинг - 24, Тэйтум - 22

Филадельфия 76 - Индиана Пэйсерс - 101:113 (34:24, 25:25, 18:31, 24:33)

Индиана: Янг - 26+10 подборов, Богданович - 18

Филадельфия: Эмбиид - 40+21 подбор, Редик - 22

Кливленд Кавальерс - Милуоки Бакс - 102:114 (16:27, 31:34, 30:30, 25:23)

Милуоки: Адетокунбо - 44+14 подборов, Лопес - 19

Кливленд: Кларксон - 23, Худ - 19

Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз - 125:118 (27:31, 43:28, 31:26, 24:33)

Вашингтон: Бил - 31, Уолл - 17+13 передач

Бруклин: Динвидди - 27, Харрис - 19

Мемфис Гризлиз - Майами Хит - 97:100 (28:29, 21:22, 24:20, 24:29)

Майами: Ричардсон, Олиник - по 18, Джонсон - 17

Мемфис: Конли - 22, Джексон, Тэмпл - по 15

Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз - 125:130 (38:42, 26:34, 33:27, 28:27)

Голден Стэйт: Карри - 35, Дюрант - 33

Сакраменто: Хилд - 27, Фокс - 25

Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс - 128:122 (28:23, 30:27, 33:39, 37:33)

Торонто: Леонард - 28, Ванвлит - 21

Портленд: Лиллард - 24, Коллинс - 16

Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тандер - 109:98 (39:32, 21:20, 22:24, 27:22)

Оклахома-Сити: Джордж - 32, Адамс - 26

Денвер: Йокич - 24+15 подборов, Мюррей - 19

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Баскетбол, НБА, БК Бостон, БК Юта, БК Атланта, Новости баскетбола.
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