НБА: результаты матчей 14 декабря

Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс - 124:126 (33:16, 39:37, 21:25, 20:35, 11:13)
Нью-Йорк: Мудиай - 34, Нокс - 20
Шарлотт: Зеллер - 21+13 подборов, Бабюм - 21
Бостон Селтикс - Атланта Хокс - 129:108 (42:19, 25:37, 41:26, 21:26)
Атланта: Хаертер - 19, Бэйзмур, Лень - по 13
Бостон: Ирвинг - 24, Тэйтум - 22
Филадельфия 76 - Индиана Пэйсерс - 101:113 (34:24, 25:25, 18:31, 24:33)
Индиана: Янг - 26+10 подборов, Богданович - 18
Филадельфия: Эмбиид - 40+21 подбор, Редик - 22
Кливленд Кавальерс - Милуоки Бакс - 102:114 (16:27, 31:34, 30:30, 25:23)
Милуоки: Адетокунбо - 44+14 подборов, Лопес - 19
Кливленд: Кларксон - 23, Худ - 19
Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз - 125:118 (27:31, 43:28, 31:26, 24:33)
Вашингтон: Бил - 31, Уолл - 17+13 передач
Бруклин: Динвидди - 27, Харрис - 19
Мемфис Гризлиз - Майами Хит - 97:100 (28:29, 21:22, 24:20, 24:29)
Майами: Ричардсон, Олиник - по 18, Джонсон - 17
Мемфис: Конли - 22, Джексон, Тэмпл - по 15
Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз - 125:130 (38:42, 26:34, 33:27, 28:27)
Голден Стэйт: Карри - 35, Дюрант - 33
Сакраменто: Хилд - 27, Фокс - 25
Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс - 128:122 (28:23, 30:27, 33:39, 37:33)
Торонто: Леонард - 28, Ванвлит - 21
Портленд: Лиллард - 24, Коллинс - 16
Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тандер - 109:98 (39:32, 21:20, 22:24, 27:22)
Оклахома-Сити: Джордж - 32, Адамс - 26
Денвер: Йокич - 24+15 подборов, Мюррей - 19