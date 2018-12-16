Леброн Джеймс вспомнил, как познакомился с Майком Джорданом

Новости спорта: Леброн Джеймс: первое знакомство с Майклом Джорданом было, как встреча с богом.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс накануне матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» вспомнил о первой встрече с владельцем соперника, бывшей суперзвездой Майклом Джорданом. Она случилась в 2001 году, когда Джеймс ещё учился в школе, а Джордан готовился к возвращению в лигу в составе «Вашингтон Уизардс».

«Это было божественно. Буду повторять это снова и снова. Я как будто впервые встретился с богом. Именно это чувствовал, когда вживую пообщался с Джорданом в 16 лет.

Майкл сделал баскетбол популярным во всё мире. Из-за него баскетбол стали смотреть повсюду. Он открыл новую эру в истории игры», — передаёт слова Джеймса ESPN.

Встреча завершилась выездной победой «Лейкерс» со счётом 128:100. Форвард в ней набрал 24 очка, совершил 12 подборов и отдал 11 передач.