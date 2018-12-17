Лень набрал 4 очка в матче против Бруклина

Новости спорта: Украинский центровой Алексей Лень с "Атлантой" проиграл "Бруклину" в матче НБА.

Украинский центровой американского баскетбольного клуба "Атланта Хокс" Алексей Лень принял участие в очередном матче своей команды в рамках регулярного чемпионата НБА.

Алексей Лень отыграл 8 минут 14 секунд в матче НБА "Бруклин" – "Атланта", который закончился со счетом 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31). Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

За это время украинский центровой набрал 4 очка (1/2 двухчковых, 2/2 штрафных), сделал 1 передачу и 1 блок-шот.

Видео лучших моментов матча:

Напомним, в другом матче НБА 17 декабря защитник сборной Украины по баскетболу и американского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк заработал 5 очков в игре против "Вашингтона" (128:110).