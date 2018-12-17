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Химик вырвал победу у Днепра и стал лидером Суперлиги

Химик вырвал победу у Днепра и стал лидером Суперлиги
21:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В украинской Суперлиге сегодня состоялся один матч.

В единственном матче игрового дня понедельника в украинской Суперлиге встречались команды, находящиеся в лидирующей тройке — Химик принимал Днепр и в драматичной концовке сумел победить.

Первая четверть прошла в равной борьбе и закончилась с преимуществом хозяев в 2 пункта. Вторую десятиминутку лучше провели гости, которые ушли на большой перерыв выигрывая в 7 очков.

В дальнейшем Химик сумел навязать свою игру и уже на старте заключительной четверти сравнял счет. Команды до последних секунд играли на равных и южненцы лишь в самой концовке встречи склонили чашу весов в свою пользу благодаря точному броску Эдвина.

После этой победы Химик набрал 24 очка и переместился на 1-е место в турнирной таблице Суперлиги, опережая идущее следом Запорожье на 1 очко.

Днепр находится на 3-м месте, имея в активе 22 очка.

Химик – Днепр 94:92 (27:25, 20:29, 22:17, 25:21)

Химик: Эдвин (28), Джонс (18 очков+5 подборов)

Днепр: Фесенко (19 очков+8 подборов), Мишула (19 очков+6 подборов)

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Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола.
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