Стало известно, какую команду НБА больше всего ненавидят в США

Новости спорта: По итогам голосования в США определили самую ненавистную команду НБА.

В США издание San Francisco Chronicle провел голосование с целью определить самую ненавистную команду в НБА.

Голосование проходило отдельно по каждому штату: 26 из 50 штатов определило наиболее нелюбимой командой Лиги Голден Стэйт Уорриорс.

На втором месте — Лос Анжелес Лейкерс, за который выступает украинец Святослав Михайлюк. Против Лейкерс проголосовали в 19 штатах.

В 4-х штатах самой ненавистной командой стал Бостон Селтикс, а в Юте больше всего не любят Хьюстон Рокетс.

Голден Стэйт уже 4 года кряду становится победителем Лиги, хотя до этого в последний раз становился чемпионом в 1976-м году.