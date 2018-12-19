Украинец Лэнь помог обыграть Вашингтон, набрав 15 очков

Новости спорта: Алексей Лэнь набрал 15 очков и помог Атланте обыграть Вашингтон.

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. «Атланта Хоукс» на домашнем паркете обыграла «Вашингтон». Украинский центровой Алексей Лэнь начал этот матч со скамейки запасных и провел на паркете 21 минуту. За это время бигмен набрал 15 очков (3-4 с игры, 9-10 штрафные), 5 подборов и сделал 2 блок-шота.

В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде уступили «Бруклин Нетс» (110:115). Украинский свингмэн Святослав Михайлюк провел на паркете шесть минут и за это время результативными действиями не отметился.

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Вашингтон» — 118:110 (35:24, 23:30, 24:28, 36:28).

«Атланта»: Коллинс (20 + 13 подборов); Янг (19 + 4 передачи); Лэнь (15+ 5 подборов).

«Вашингтон»: Бил (29 + 10 подборов); Ариза (19 + 8 подборов); Уолл (15 + 6 передач).

«Бруклин» — «Лейкерс» — 115:110 (33:32, 29:25, 28:26, 25:27)

«Бруклин»: Расселл (22 + 13 передач), Харрис (19), Динвидди (18), Холлис-Джефферсон (17), Дадли (13), Кэрролл (13).

«Лейкерс»: Джеймс (36 + 13 подборов), Болл (23), Кузма (22 + 11 подборов).

«Индиана» — «Кливленд» — 91:92 (19:21, 25:24, 24:22, 23:25)