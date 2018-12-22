Как Николаев вырвал победу в Запорожье

Новости спорта: Николаев победил Запорожье в сверхнапряженном матче баскетбольной Суперлиги.

В Запорожье завершился матч регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги, в котором местная команда принимала МБК Николаев. Игра завершилась победой гостевой команды со счетом 82:84, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В самом названии матча Запорожье — Николаев была заложена немалая интрига. 2 предыдущие встречи закончились домашними победами каждой из команд с одинаковой разницей лишь в 3 очка. Правда в составе обеих команд происходили постепенные изменения, которые могли отразиться на соотношении сил на площадке.

Так корабелы в декабре усилились Кейтом Омоера. Нигериец уже успел дебютировать в Суперлиге Пари-Матч, но комплексного впечатления о его игре все же не хватало. В Запорожье именно он взял на себя лидерскую миссию, к чему хозяева были неготовы. Гости же неплохо справлялись с традиционными звездами Запорожья: Трентом и Холтоном, в сумме это позволило николаевцам захватить незначительное лидерство. Застрельщиками в команде Валерия Плеханова стали Мироненко и Кондраков, их усилиями ситуация выровнялась и начались качели.

Которые продолжались до самого завершения третьей четверти, на последних секундах которой неспортивный, а сразу за ним и дисквалифицирующий фол получил Трент (на этот момент у него было уже 8 очков и 5 подборов). Не слишком споря Трент покинул зал, а Приймак с линии оформил итоговый счет для трех четвертей 63:66.

Казалось это было только начало рывке николаевцев, но команда Валерия Плеханова сориентировалась как играть в таких условиях и качели вернулись с еще большей частотой колебаний. Не смотря на сложность поединка Виталий Черний играл довольно широкой ротацией, выпустив 11 игроков и каждый из них отметился хотя бы одним точным броском. Впрочем судьбу последних секунд, которые превратились в триллер во многом решил опытный Адедиран, который был надежным в важных моментах и в конце концов завоевал самое ценное подбора, которое исправило неточность Омоери и позволило Онуфрієву со второй попытки вывести вперед николаевцев. Последние секунды они отзащищались на отлично и даже увеличили преимущество.

Однако, главным героем следует все же назвать новичка корабелов. Омоера стал тем х-фактором, который позволил николаевцам контролировать ход поединка и именно он провел последнюю результативную атаку николаевцев, которая за 8 секунд до конца подарила им +3.

В начале нового года на Николаев ждет визит в Киев, а Запорожцы отправятся в Черкассы.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч 21 декабря

БК “Запорожье” - МБК “Николаев” 67:71 (22:24, 20:17, 21:25, 19:18)

Зап: Хилл 19 + 7 подборов, Кондраков 18 + 5 передач, Мироненко 15 + 3 подбора

Ник: Омоера 26 + 5 подборов, Попов 9 + 5 подборов, Адедиран 9 + 5 подборов.