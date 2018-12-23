Суперлига: Днепр одержал волевую победу над Политехником

Новости спорта: В украинском чемпионате состоялся один матч.

В единственном матче игрового дня воскресенья в украинской баскетбольной Суперлиге Днепр дома сумел сломить сопротивление Политехника.

В первой четверти хозяева сыграли неожиданно слабо и по ее итогам уступили 11 очков. Во второй десятиминутке игра была равной и на большой перерыв команды ушли при счете 34:44.

Затем Днепр сумел полностью перевернуть ход игры и добился победы с солидным преимуществом.

После этой победы Днепр переместился на 2-е место в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 25 очков и отставая от лидирующего Химика на 1 очко.

Политехник находится на 6-м месте, набрав 19 очков.

Днепр — Политехник 83:68 (12:23, 22:21, 21:9, 28:15)

Днепр: Мишула (19 + 5 передач), Фесенко (16 + 10 подборов), Сизов (15 + 6 подборов), Кушниров (8).

Политехник: Грэм (21 + 17 подборов), Кромер (17 + 9 передач), Козлов (17).