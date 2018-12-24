Лень прокомментировал победу Атланты над Детройтом в НБА

Новости спорта: Украинец Алексей Лень остался доволен игрой команды в матче НБА простив Детройта.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень прокомментировал матч против Детройта (98:95).

«Чувствую себя невероятно. Игра была ужасной с самого начала. Лидер часто менялся, было много бросков. Но мы бились до самого конца и получили такой результат.

Не важно, кто выходит на паркет, нужно биться за победу.

Противная игра, но нам удалось победить и уйти на Рождество с хорошим чувством. Нужно просто двигаться дальше», — рассказал Лэнь после игры в интервью Fox Sports.

В игре против Детройта Лэнь оформил дабл-дабл и стал одним из лучших баскетболистов матча. Он провел на паркете больше 34 минут и за это время успел набрать 15 очков.

Интересно, что это уже четвертый дабл-дабл Лэня за Атланту.

Свой следующий матч Атланта сыграет против Индианы 27 декабря.