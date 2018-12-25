Клипперс установили рекорд НБА по трехочковым броскам

Новости спорта: Тем не менее, клуб уступил «Голден Стэйт» со счетом 127:129.

Игроки «Клипперс» установили новый рекорд НБА по реализации трехочковых за матч, отправив в цель 78% (18 из 23) дальних бросков во встрече регулярного чемпионата с «Голден Стэйт». Достижения фиксируются при выполнении как минимум 20 атак с периметра за игру.

Соавторами рекорда стали семь баскетболистов: легкий форвард Тобайес Харрис (6 попаданий из-за дуги из 7 попыток), мощный форвард Данило Галлинари (5 из 5), атакующий защитник Эйвери Брэдли (2 из 3), защитник Патрик Беверли (2 из 3), разыгрывающий Шэй Гилджеус-Александер (1 из 1), атакующий защитник Лу Уильямс (1 из 1) и мощный форвард Майк Скотт (1 из 2).

При этом встреча завершилась выездным поражением «Клипперс» со счетом 127:129.