Михайлюк: Моим наставником стал Рондо

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк назвал, кто ему больше всех помогает в «Лейкерс».

Рэджон Рондо - чемпион НБА в составе «Бостона».

Украинский атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк рассказал о том, кто больше всех в команде ему помогает адаптироваться. Об этом он рассказал 247sports.com.

«Моим наставником стал Рондо. Он мне очень много и постоянно помогает во всем, много разговаривает со мной», - рассказал Михайлюк.

Рэджон Рондо в течение 12 лет выступает в НБА, американец был частью команды «Бостон Селтикс», которая в 2008 году стала чемпионом НБА.

Игрок сборной Украины в июле подписал 3-летний контракт с «Лейкерс». В этом сезоне Михайлюк сыграл 20 матчей в НБА, в среднем он проводит на паркете 11,3 минуты и набирает 3,3 очка.

Рекордным в плане результативности для Михайлюка стал поединок против «Шарлотт Хорнетс» (128:100), в котором он набрал 12 очков.