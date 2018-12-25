Скачать
Среда, 26.12.2018
Назван самый дорогой украинский нападающий
Назван самый дорогой украинский нападающий
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Хачериди расставил все точки над &quot;и&quot;
Хачериди расставил все точки над "и"
Еще один бразилец Шахтера может принять гражданство Украины
Еще один бразилец Шахтера может принять гражданство Украины

Бродский: Лично заплачу Кобцу за травму

Бродский: Лично заплачу Кобцу за травму
23:49 Вт, 25 Декабрь 2018 Телеграф basket.com.ua Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: Президент Федерации баскетбола Украины – о травме игрока сборной.

Президент ФБУ Михаил Бродский прокомментировал травму игрока сборной Украины Александра Кобца.

«Я лично заплачу Кобцу за травму, потому что он выполнил все наши договоренности. Кобец и Михайлюк - воспитанники «Черкаських Мавп». Я за Сашей смотрю, как отец, чтобы он не ошибся. Он такой человек, что за ним нужно смотреть. Сейчас он стал на путь. Он хочет стать игроком НБА. Я думаю. что у него есть все шансы.

Он приехал в сборную и вынес Словению. За это я благодарен ему. К сожалению, его эмоции привели к ненужной травме. Сейчас его будут оперировать в США. Я взял на себя все затраты. Надеюсь, что летом он начнет играть и будет одним из ведущих игроков сборной Украины», – сказал Бродский.

Напомним, Кобец травмировал колено в матче со Словенией и пропустит остаток сезона. С нынешнего сезона Александр выступает за фарм-клуб команды НБА «Вашингтон Уизардс» в G-Лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Александр Кобець.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди расставил все точки над "и"
02 Назван самый дорогой украинский нападающий
03 Еще один бразилец Шахтера может принять гражданство Украины
04 Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО
05 Цыганык назвал сумму клаусулы Цыганкова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь