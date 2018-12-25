Бродский: Лично заплачу Кобцу за травму

Новости спорта: Президент Федерации баскетбола Украины – о травме игрока сборной.

Президент ФБУ Михаил Бродский прокомментировал травму игрока сборной Украины Александра Кобца.

«Я лично заплачу Кобцу за травму, потому что он выполнил все наши договоренности. Кобец и Михайлюк - воспитанники «Черкаських Мавп». Я за Сашей смотрю, как отец, чтобы он не ошибся. Он такой человек, что за ним нужно смотреть. Сейчас он стал на путь. Он хочет стать игроком НБА. Я думаю. что у него есть все шансы.

Он приехал в сборную и вынес Словению. За это я благодарен ему. К сожалению, его эмоции привели к ненужной травме. Сейчас его будут оперировать в США. Я взял на себя все затраты. Надеюсь, что летом он начнет играть и будет одним из ведущих игроков сборной Украины», – сказал Бродский.

Напомним, Кобец травмировал колено в матче со Словенией и пропустит остаток сезона. С нынешнего сезона Александр выступает за фарм-клуб команды НБА «Вашингтон Уизардс» в G-Лиге.