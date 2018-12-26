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Михайлюк помог Лейкерс разгромить чемпионов НБА

Михайлюк помог Лейкерс разгромить чемпионов НБА
07:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Лейкерс разгромили Голден Стэйт, Михайлюк набрал 6 очков.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на Рождество добыли разгромную победу над «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Окленде и завершилась со счетом 101:127.

На протяжении большей части игрового времени «Лейкерс» лидировали в счете. Команда имела преимущество в 10-15 очков. В определенный момент в третьей четверти «Уорриорз» сумели сократить отставание до двух очков, но в дальше снова последовал рывок от «Озерных», которые в итоге довели счет до разгромного.

Стоит отметить, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс получил повреждение ноги в третьей четверти и покинул паркет. Но без него игроки «Лос-Анджелеса» даже увеличили свой гандикап.

Украинец Святослав Михайлюк вышел на площадку в конце матча и сыграл две минуты. За это время свингмен попал два трехочковых и завершил встречу с 6-ю очками.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» - «Лейкерс» - 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)

«Голден Стэйт»: Игуодала - 23, Дюрант - 21, Карри - 15, Луни - 10, Ливингстон - 7, Ли - 5, Томпсон - 5, Маккинни - 5, Грин - 4, Белл - 2, Кук - 2, Йеребко - 2, Казинс, Эванс, Джонс, Дерриксон

«Лейкерс»:: Кузма - 19, Зубац - 18, Джеймс - 17, Рондо - 15, Ингрэм - 14, Харт - 12, Стивенсон - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Болл - 6, Михайлюк - 6 (2-2 трехочковые).

В других рождественских матчах «Бостон» в овертайме обыграл «Филадельфию». Также победы одержали «Хьюстон» и «Милуоки».

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Святослав Михайлюк.
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