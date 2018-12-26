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Леброн Джеймс получил травму паха

Леброн Джеймс получил травму паха
14:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: ЛеБрон Джеймс не доиграл матч с «Голден Стэйт» из-за травмы паха.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму паха и был вынужден покинуть паркет в третьей четверти выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:101), сообщает ESPN.

Ожидается, что Джеймс вернётся в строй со дня на день. Более точная информация станет известна после МРТ-обследования, которое 33-летний игрок пройдёт в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Леброн принял участие в 34 матчах. Средние показатели форварда составляют 27,3 очка, 8,3 подбора, 7,1 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота за 34,7 минуты.

Следующую игру «Лейкерс» проведут на выезде с «Сакраменто Кингз». Встреча состоится 28 декабря.

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Леброн Джеймс.
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