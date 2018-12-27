Новицки - 6-й игрок в истории НБА, одержавший 900 побед

Новости спорта: Немец Дирк Новицки единственный из этого почетного списка, который еще не завершил карьеру.

Легендарный баскетболист Даллас Маверикс Дирк Новицки вместе со своей командой выиграл в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с Нью-Орлеан Пеликанс со счетом 122:119.

Для немецкого игрока стала 900-й в карьере, а также он первый, кому этого удалось достичь в составе Маверикс. Помимо Дирка, в истории этой отметки удавалось достичь лишь пяти баскетболистам.

Игроки НБА, одержавшие 900 и более побед:

1. Карим Абдул-Джаббар (Милуоки Бакс, Лос-Анджелес Лейкерс) — 1074

2. Роберт Пэриш (Голден Стэйт Уорриорз, Бостон Селтикс, Шарлотт Хорнетс, Чикаго Буллз) — 1014

3. Тим Данкан (Сан-Антонио Спарс) — 963

4. Джон Стоктон (Юта Джаз) — 953

5. Карл Мэлоун (Юта Джаз, Лос-Анджелес Лейкерс) — 952

6. Дирк Новицки (Даллас Маверикс) — 900.

Отметим, что Новицки за 12 минут проведенных в матче заработал 7 очков, совершил 2 блок-шота, сделал подбор и ассист.