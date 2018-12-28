Михайлюк сыграл 48 секунд против Сакраменто в НБА

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете меньше минуты в матче НБА против Сакраменто.

Лейкерс украинца Святослава Михайлюка в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступили Сакраменто - 116:117.

В последней четверти Лейкерс вели +15, но разбазарили преимущество, а с самой сиреной точный трехочковый бросок удался защитнику хозяев Богдану Богдановичу, который счет 114:116 в пользу "озерников" превратил в 117:116 в пользу своей команды.

Украинец Михайлюк почти всю встречу провел на скамейке – ему дали сыграть всего 48 секунд, за которые он успел отметиться лишь фолом.

Обзор матча НБА:

Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кайл Кузма, набравший 34 очка.