В сборной Украины может появиться новый легионер

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины высказался о позиции разыгрывающего в команде.

Наставник сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин прокомментировал возможное приглашение нового легионера на позицию первого номера украинской команды.

«Сыграл ли Джетер последний матч за сборную Украины? Я никогда не говорю «никогда», потому что это жизнь, это баскетбол, ситуация постоянно меняется. Пух Джетер - профессионал с большой буквы и замечательный человек, с которым очень приятно работать. Будет играть он, не будет - это уже не мое решение.

Да, я хотел, чтобы он был, ведь он авторитет для ребят, человек, от которого идет положительная энергия, как в работе, так и в общении. Время покажет. Но изменения какие-то, видимо, в этой ситуации будут, ведь он, все же, возрастной игрок.

По позиции, на которую можно было бы натурализовать игрока, то, если рассматривать наш состав и с Михайлюком, и с Лэнем и со всеми другими нашими игроками, то все же, на сегодняшний день наиболее проблемная позиция - это позиция первого номера», - сказал Мурзин.

Ранее Мурзин назвал победу Украины над Испанией - самой важной в 2018-м году.