МБК Николаев вынужден играть домашние матчи Суперлиги в Южном

Новости спорта: Баскетболисты Николаева вынуждены будут играть домашние матчи в Южном из-за проблем со спорткомплексом в родном городе.

МБК Николаев первые домашние матчи 2019 года проведет в Южном, сообщает Xsport.

Домашняя арена николаевцев еще не может принимать матчи Суперлиги, поэтому игры против Политехника (17 января) и Днепра (19 января) клуб вынужден провести не на своем паркете.

Напомним, что 24 октября спорткомплекс «Надежда» был затоплен после дождя, после чего покрытие поля пришло в негодность.

Ранее сообщалось, что домашняя арена клуба нуждается в проведении капитального ремонта.

МБК Николаев находится на 5-м месте в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 19 очков после 12 игр.