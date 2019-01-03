Лень установил личный рекорд результативности

Новости спорта: Украинский центровой «Атланты» Алексей Лэнь стал самым результативным игроком своей команды.

Украинский центровой «Атланты» Алексей Лэнь сыграл отличный поединок регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (98:114).

Украинец провел на паркете более 27 минут, став самым результативным игроком своей команды. Лэнь набрал 24 очка, а также записал в свой актив 11 подборов и 3 блок-шота.

Отметим, что это личный рекорд результативности украинца в составе Хоукс и третий показатель за время выступлений в НБА. Ранее ему удавалось набрать больше в матчах за Финикс против Орландо (04.03.2016, 31 очко) и Голден Стэйт (12.03.2016, 26 очков).

К сожалению, действия Алексея не помогли Атланте победить – Хоукс уступили Уизардс со счетом 98:114.