Майкл Джордан: Я не хочу, чтобы меня называли лучшим баскетболистом всех времен

Новости спорта: Легенда «Чикаго» и всего баскетбола Майкл Джордан скромно высказался о себе.

Бывшая суперзвезда НБА Майкл Джордан заявил, что не хочет, чтобы его называли лучшим баскетболистом в истории баскетбола.

«Я не хочу, чтобы меня называли лучшим баскетболистом всех времён. Поскольку думаю, что это неуважение к Уилту Чемберлену, Джерри Уэсту и другим выдающимся игрокам, с которыми я не имел возможности сразиться на площадке.

Я бы хотел сыграть против них, но это невозможно. Если кто-то говорит, что я лучше кого-то из легенд, то это лишь субъективное мнение. И в таком качестве я готов принять подобное суждение. Но сам я никогда не скажу, что являюсь величайшим баскетболистом в истории», – сказал Джордан в интервью программе The Undefeated.

Напомним, Майкл Джордан является владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс»