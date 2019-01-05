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12 очков Леня не помогли Атланте избежать разгрома от Милуоки

12 очков Леня не помогли Атланте избежать разгрома от Милуоки
09:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец Алексей Лень в составе Атланты крупно уступил Милуоки.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс (112:144).

Украинец не вышел в стартовом составе Хокс, но провел на паркете 21 минуту. За это время Алекс набрал 12 очков. Украинец реализовал 3 из 5 двухочковых бросков (60%), 3 из 9 штрафных (33,3%) и 1 из 3 трехочковых (33,3%).

Кроме того, украинец совершил 8 подборов, сделал 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. В пассиве центрового 3 потери и 1 фол. Рейтинг эффективности Лэня составил -18.

Обзор матча:

Милуоки — Атланта 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33)

Милуоки: Брогдон (19), Миддлтон (19), Адетокумбо (16 + 10 передач + 8 подборов), Блэдсо (14 + 8 подборов), Хилл (12), Снелл (11), Ильясова (10 + 10 подборов), Лопес (10)

Атланта: Бембри (19), Дедмон (14), Янг (13 + 10 передач), Лэнь (12 + 8 подборов), Коллинз (12 + 7 подборов), Лин (12 + 6 передач), Уэртер (10)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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