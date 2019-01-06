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Киев-Баскет ожидает дисквалификации Черкасских Мавп в Кубке Украины

Киев-Баскет ожидает дисквалификации Черкасских Мавп в Кубке Украины
08:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Черкасская команда нарушила регламент и может быть дисквалифицирована.

«Киев-Баскет» уступил в рамках противостояния с «Черкасскими Мавпами» за право сыграть в Финале четырех Кубка Украины, однако все еще надеется пройти дальше.

Клуб подал протест, так как в одном из моментов в составе «Черкасских Мавп» на паркете находились 4 легионера, что запрещено правилами.

О ситуации рассказал тренер киевской команды Евгений Мурзин.

«Считаю вопрос с выходом в Финал четырех открытым. Мы увидели нарушение регламента у соперника - 4 легионера «Черкасских Мавп» находились на паркете одновременно».

«Это запрещено. Надеюсь, будет вынесено адекватное решение», - отметил Мурзин.

О сроках решения Федерации баскетбола по этому вопросу информации пока нет.

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Баскетбол, БК Черкасские мавпы, ФБУ, Евгений Мурзин, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
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