Киев-Баскет ожидает дисквалификации Черкасских Мавп в Кубке Украины

Новости спорта: Черкасская команда нарушила регламент и может быть дисквалифицирована.

«Киев-Баскет» уступил в рамках противостояния с «Черкасскими Мавпами» за право сыграть в Финале четырех Кубка Украины, однако все еще надеется пройти дальше.

Клуб подал протест, так как в одном из моментов в составе «Черкасских Мавп» на паркете находились 4 легионера, что запрещено правилами.

О ситуации рассказал тренер киевской команды Евгений Мурзин.

«Считаю вопрос с выходом в Финал четырех открытым. Мы увидели нарушение регламента у соперника - 4 легионера «Черкасских Мавп» находились на паркете одновременно».

«Это запрещено. Надеюсь, будет вынесено адекватное решение», - отметил Мурзин.

О сроках решения Федерации баскетбола по этому вопросу информации пока нет.