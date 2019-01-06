Киев-Баскет ожидает дисквалификации Черкасских Мавп в Кубке Украины

«Киев-Баскет» уступил в рамках противостояния с «Черкасскими Мавпами» за право сыграть в Финале четырех Кубка Украины, однако все еще надеется пройти дальше.
Клуб подал протест, так как в одном из моментов в составе «Черкасских Мавп» на паркете находились 4 легионера, что запрещено правилами.
О ситуации рассказал тренер киевской команды Евгений Мурзин.
«Считаю вопрос с выходом в Финал четырех открытым. Мы увидели нарушение регламента у соперника - 4 легионера «Черкасских Мавп» находились на паркете одновременно».
«Это запрещено. Надеюсь, будет вынесено адекватное решение», - отметил Мурзин.
О сроках решения Федерации баскетбола по этому вопросу информации пока нет.