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Лейкерс с Михайлюком разгромлены в Миннесоте

Лейкерс с Михайлюком разгромлены в Миннесоте
09:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Без ЛеБрона у Лейкерс практически не было шансов.

Лос-Анджелес Лейкерс проиграли в выездном матче Миннесоте Тимбервулвз.

Ключевым моментом встречи стала первая четверть. Лейкерс проиграли ее с разницей в 16 очков, что по ходу оставшейся части поединка отыграть оказалось непросто.

У гостей в этой игре мало что получалось. Штрафные броски Лейкерс реализовали крайне неудачно — 60,7% точных бросков с линии, да и с трехочковыми дела были не лучше — 22,7% реализованных бросков.

Несмотря на то, что Михайлюк провел на площадке более 15 минут, большинство игрового времени он был незаметным. В атаке Лейкерс слишком редко играли через украинца, заигрывая его буквально семь раз. На счету Михайлюка 4 очка, а также два ассиста. Еще несколько раз он не решился бросать, отдавая пас партнеру по команде.

Хотя Свята все равно не назвать худшим в составе Лейкерс. Лонзо Болл, который играл в первой половине матча, за 22 минуты не набрал ни одного очка, а отметился только четырьмя ассистами. В принципе, на предельно похожем уровне играл весь ростер Лейкерс.

Миннесота Тимбервулвз (19-21) — Лос-Анджелес Лейкерс (21-19) 108:86 (39:15, 29:26, 19:23, 25:18)

Миннесота: Уиггинс (28), Таунс (28 + 18 подборов), Тиг (15 + 11 передач), Гибсон (12 + 11 подборов)

Лейкерс: Стивенсон (14), Ингрэм (13), Бизли (11), Харт (10), Чэндлер (6 + 10 подборов), Михайлюк (4 + 2 передачи)

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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