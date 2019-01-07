Стартовало голосование за игроков на Матч Звезд Суперлиги

Новости спорта: 26 января в Запорожье состоится игра украинских баскетболистов против легионеров.

Федерация баскетбола запустила голосование за игроков, которые примут участие в Матче Звезд Суперлиги.

В 2019 году баскетбольный праздник пройдет в формате матча Звезд Украины против Звезд Легиона. Каждый из восьми клубов Суперлиги будет представлен в звездной игре.

Голосование продлится до 16 января.

Отметим, что тренер каждого из клубов делегировал на голосование по три украинских игрока. При этом легионеры все участвуют в голосовании.

Напомним, что вторую пятерку определят тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча Звезд (ФБУ). Также организаторы назовут и тренерский состав команд, а главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате

Матч звезд состоится 26 января в Запорожье.