Михайлюк помог Лейкерс обыграть Даллас в НБА

Новости спорта: Украинец провел не слишком много времени на паркете, но все же сумел помочь своей команде одержать победу.

Лос-Анджелес Лейкерс одержали победу над Даллас Маверикс, а украинец Святослав Михайлюк провел на паркете чуть больше четырех минут.

Лейкерс проиграли первые две четверти поединка и к большому перерыву имели отставание в виде 13 очков, однако компенсировать неудачное начало смогла третья четверть, которую Лейкерс выиграли с показателем +15, а в решающем отрезке игры Лос-Анджелес уверенно довел игру до победы.

Процент попадания Лейкерс с игры в этом матче составил 43,6%, реализовано 33 двохочковых и 8 трехочковых бросков.

Михайлюк отметился лишь одной точной передачей, а также неудачной попыткой броска из-з дуги. Общий показатель результативности украинца составил -6.

Все еще находится в лазарете команды главная звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс, который продолжает восстановление после травмы паха.

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс 97:107 (33:25, 34:29, 13:32, 17:21)

Даллас: Дончич (27), Бареа (11), Смит-младший (11), Барнс (11), Джордан (10 + 19 подборов)

Лейкерс: Ингрем (29), Болл (21), Харт (14 + 12 подборов), Бизли (13), Кузма, (13), Михайлюк (1 передача)