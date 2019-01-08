Киев-Баскет потерял американского баскетболиста

Новости спорта: Американец Аарон Нванкво получил травму и может пропустить ближайший матч своей команды.

Американец Аарон Нванкво, который находится на трай-ауте в Киев-Баскете, получил повреждения в ответном матче 1/4 финала Кубка Украины между киевлянами и Черкасскими Мавпами. Игра состоялась 5 января в Киеве и закончилась семиочковым преимуществом подопечных Евгения Мурзина 76:69. Теперь его участие в следующем поединке, а это матч регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч с Николаевом 10 января, под вопросом.

Главный тренер Евгений Мурзин Киев-Баскета прокомментировал игру Арона Нванкво так.

- Старался, дрался. Моментами ошибался, порой демонстрировал хорошую игру. К сожалению, подвернул ногу. Так его замена в конце игры была вынужденной. Теперь его участие в игре с Николаевом под вопросом. Поэтому не получится нам его до конца просмотреть. Но он остается в команде. Решение по нему будет принято после игры с Запорожьем (состоится 12 января в СК Меридиан - ред.)

В ответном матче 1/4 финала Кубка Украины Киев-Баскет - Черкасские Мавпы Арон Нванкво сыграл 21,36 минут. За это время набрал 9 очков, сделал 7 подборов (лучший показатель среди хозяев в этом компоненте индивидуальных действий).