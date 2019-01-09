Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины

Новости спорта: Сегодня, 9 января, Директорат Чемпионата Украины рассмотрел и принял решение касательно жалобы «Киев-Баскета».

«Черкасские Мавпы» лишились права выступать в «Финале четырех» Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Напомним, 5 января столичная команда одержала победу 76:69, но по сумме двух матчей дальше прошли именно «Мавпы», ведь в домашней встрече они были сильнее 109:91. После той игры киевляне подали протест, так как усмотрели нарушение со стороны черкасского клуба, который выпустил на площадку одновременно четырех легионеров вместо положенных трех.

Директорат, выслушав обе стороны, принял решение засчитать «Черкасским Мавпам» техническое поражение с дальнейшей невозможностью участия в турнире.

Таким образом, в «Финале четырех» сыграют: «Одесса», «Днепр», «Политехник» и «Киев-Баскет».

Но директор «Черкасских Мавп» Владимир Гриценко не согласен с решением ФБУ:

«Ошибка тренерского штаба действительно имела место. Но это общее нарушение также и судьи протокола, который не имел права выпускать игрока. Его обязанность была – остановить выход на площадку четвертого легионера, и, конечно, главного судьи, который должен был прекратить нарушение.

Но дело в том, что игрок вышел, играл некоторое время, затем судья не выполнил требования правил проведения чемпионата и Кубка Украины, не остановил игру и не вынес тренеру наказания. Мы считаем, что за этот проступок тренер должен быть наказан, как указано в правилах, – техническим фолом В-1 и игра должна была продолжаться. Тогда изменений в результате игры или каких-то других моментов в принципе не должно было произойти.

Но история немного по-другому обернулась. Судья просто обратился с просьбой к тренеру забрать игрока. А в конце последовал протест, а точнее обращение «Киев-Баскета» рассмотреть эту ситуацию.

Я понял вердикт команде: лишение права дальше выступать в Кубке, а какое наказание судьям? 1000 гривен? Это абсолютно неадекватные вещи. Вывод какой? Должны быть четко прописаны, не унифицированы с двойным значением и догадками правила проведения чемпионата и Кубка Украины, а отдельно должны быть правила чемпионата и правила Кубка Украины. Тогда не будет возникать двойных трактовок и догадок. Все должно базироваться на правилах баскетбола FIBA. А у нас правила прописаны для чемпионата, а делаются выводы по Кубку».