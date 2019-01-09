Скачать
Среда, 09.01.2019
Ломаченко будет драться за пояс IBF: кто соперник
Ломаченко будет драться за пояс IBF: кто соперник
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев
Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев

Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины

Чемпионов Украины сняли с Кубка Украины
17:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня, 9 января, Директорат Чемпионата Украины рассмотрел и принял решение касательно жалобы «Киев-Баскета».

«Черкасские Мавпы» лишились права выступать в «Финале четырех» Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Напомним, 5 января столичная команда одержала победу 76:69, но по сумме двух матчей дальше прошли именно «Мавпы», ведь в домашней встрече они были сильнее 109:91. После той игры киевляне подали протест, так как усмотрели нарушение со стороны черкасского клуба, который выпустил на площадку одновременно четырех легионеров вместо положенных трех.

Директорат, выслушав обе стороны, принял решение засчитать «Черкасским Мавпам» техническое поражение с дальнейшей невозможностью участия в турнире.

Таким образом, в «Финале четырех» сыграют: «Одесса», «Днепр», «Политехник» и «Киев-Баскет».

Но директор «Черкасских Мавп» Владимир Гриценко не согласен с решением ФБУ:

«Ошибка тренерского штаба действительно имела место. Но это общее нарушение также и судьи протокола, который не имел права выпускать игрока. Его обязанность была – остановить выход на площадку четвертого легионера, и, конечно, главного судьи, который должен был прекратить нарушение.

Но дело в том, что игрок вышел, играл некоторое время, затем судья не выполнил требования правил проведения чемпионата и Кубка Украины, не остановил игру и не вынес тренеру наказания. Мы считаем, что за этот проступок тренер должен быть наказан, как указано в правилах, – техническим фолом В-1 и игра должна была продолжаться. Тогда изменений в результате игры или каких-то других моментов в принципе не должно было произойти.

Но история немного по-другому обернулась. Судья просто обратился с просьбой к тренеру забрать игрока. А в конце последовал протест, а точнее обращение «Киев-Баскета» рассмотреть эту ситуацию.

Я понял вердикт команде: лишение права дальше выступать в Кубке, а какое наказание судьям? 1000 гривен? Это абсолютно неадекватные вещи. Вывод какой? Должны быть четко прописаны, не унифицированы с двойным значением и догадками правила проведения чемпионата и Кубка Украины, а отдельно должны быть правила чемпионата и правила Кубка Украины. Тогда не будет возникать двойных трактовок и догадок. Все должно базироваться на правилах баскетбола FIBA. А у нас правила прописаны для чемпионата, а делаются выводы по Кубку».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Кубок Украины, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Диего Симеоне поставил ультиматум Атлетико
05 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь