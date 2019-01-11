Новости спорта: Киев-Баскет отрывается от Николаева в турнирной таблице.

«Киев-Баскет» на своем паркете обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Ключевой во встрече стала вторая четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 19 очков. Этого им хватило для того, чтобы довести поединок до победы. Таким образом, «Киев-Баскет» прервал трехматчевую победную серию «Николаева», а свою продлил до двух встреч.

Самым результативным игроком поединка стал атакующий защитник столичной команды Павел Крутоус, который набрал 20 баллов. У «Николаева» 14 очков в свой актив записал Алексей Онуфриев.

«Киев-Баскет» – МБК «Николаев» 88:72 (23:24, 27:8, 14:17, 24:23)

«Киев-Баскет»: Горобченко (3), Крик (8 + 4 передачи), Крутоус (20 + 5 подборов + 3 перехвата), Носков (10 + 6 подборов + 2 блок-шота), Сандул (11) – старт; Латкович (17 + 6 подборов + 4 передачи), Петров (13 + 6 подборов), Луценко (5), Челован (1 + 2 блок-шота).

МБК «Николаев»: Зотов (5 + 5 передач + 5 потерь), Попов (11 + 4 передачи + 2 блок-шота + 4 потери), Омоера (12 + 4 потери), Онуфриев (14), Аникиенко (8) – старт; Адедиран (9 + 9 подборов), Хохоник (6 + 6 передач), Приймак (4), Давидюк (3), Жуковский, Мусиенко, Бобров.