Суперлига. Днепр разгромил Одессу и возглавил чемпионат

Хозяева решили исход встречи грандиозным рывком в третьей четверти - 35:15 и довели игру до логического завершения. Отметим, что благодаря этой победе "Днепр" вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины.
"Днепр" - БК "Одесса" - 90:72 (14:16, 19:13, 35:15, 22:28)
"Днепр": Тимофеенко (17 + 11 подборов), Мишула (12), Ревзин (11), Закурдаев (11), Кожемякин (8), Глебов (8 + 6 передач), Вильховецкий (7), Кушниров (7 + 5 подборов), Сизов (5), Шундель (4).
"Одесса": Хелманис (16 + 6 подборов), Беликов (13 + 6 передач + 3 перехвата), Прокопенко (11 + 5 подборов), Пустозвонов (10), Щепкин (9 + 6 потерь), Новиков (4), Витолс (3), Балабан (3), Ткачук (3).
В параллельном матче Суперлиги "Химик" обыграл "Политехник" (84:72).