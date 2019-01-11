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Суперлига. Днепр разгромил Одессу и возглавил чемпионат

Суперлига. Днепр разгромил Одессу и возглавил чемпионат
21:53 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: "Днепр" разобрался разобрался с "Одессой" в очередном матче Суперлиги. Игра состоялась в Днепре.

Хозяева решили исход встречи грандиозным рывком в третьей четверти - 35:15 и довели игру до логического завершения. Отметим, что благодаря этой победе "Днепр" вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Днепр" - БК "Одесса" - 90:72 (14:16, 19:13, 35:15, 22:28)

"Днепр": Тимофеенко (17 + 11 подборов), Мишула (12), Ревзин (11), Закурдаев (11), Кожемякин (8), Глебов (8 + 6 передач), Вильховецкий (7), Кушниров (7 + 5 подборов), Сизов (5), Шундель (4).

"Одесса": Хелманис (16 + 6 подборов), Беликов (13 + 6 передач + 3 перехвата), Прокопенко (11 + 5 подборов), Пустозвонов (10), Щепкин (9 + 6 потерь), Новиков (4), Витолс (3), Балабан (3), Ткачук (3).

В параллельном матче Суперлиги "Химик" обыграл "Политехник" (84:72).

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Баскетбол, БК Днепр, БК Одесса, Новости баскетбола.
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