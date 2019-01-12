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Украинцы в НБА: Лень победил, Михайлюк проиграл

Украинцы в НБА: Лень победил, Михайлюк проиграл
09:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Алексей Лень и Святослав Михайлюк сыграли за свои команды в регулярном чемпионате НБА.

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной игровой день, в матчах которого приняли участие украинцы.

Игрок Атланты Алексей Лень провел на площадке 13 минут в победном поединке с Филадельфией – Хоукс обыграли Сиксерс со счетом 123:121. За это время он сумел набрать 9 очков (реализация 4/6, трехочковые 0/1), сделать 6 подборов (1 в атаке), 2 блок-шота, совершить 2 фола и 4 потери. Центровой начал встречу на лавке запасных.

Также он запомнился эпизодом в третьем периоде, который едва не закончился дракой.

Другой представитель Украины Святослав Михайлюк сыграл за Лейкерс против Юты. Свингмэн получил чуть более 6 минут игрового времени, за которые ему удалось записать в свой актив лишь 1 ассист.

"Озерники", в свою очередь, уступили со счетом 95:113.

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Баскетбол, НБА, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк.
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