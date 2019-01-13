Украинский баскетболист погиб в результате ДТП

Новости спорта: Спортсмен скончался на месте происшествия.

Украинский баскетболист Андрей Романица погиб в результате ДТП возле села Свидники Ковельского района, сообщает ГУ НП в Волынской области.

Инцидент, в результате которого столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль КIA, за рулем которого находился спортсмен, произошел 12 января, около 11 часов на трассе Луцк-Ковель.

Романица погиб на месте ДТП. Его 32-летняя супруга Оксана госпитализирована в реанимацию Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения.

Романица в марте прошлого года стал участником скандального инцидента в матче Первой лиги чемпионата Украины. Он, выступая в составе БК Ужгород во время матча напал на арбитра. По итогам расследования Федерация баскетбола Украины оштрафовала игрока на 15 000 гривен и пожизненно дисквалифицировала.