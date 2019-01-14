Лейкерс уступили Кливленду, Михайлюк набрал 3 очка

Новости спорта: «Кливленд» прервал серию из шести поражений, обыграв «Лейкерс».

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Кайл Кузма, остановившийся в шаге от дабл-дабла – 29 очков и 9 подборов. 22 балла на счету Брэндона Ингрэма, 13 – у Лонзо Болла. Леброн Джеймс продолжает восстанавливаться после повреждения.

В составе финалистов прошлого сезона дабл-даблами отметились Алек Бёркс (17 очков и 13 подборов) и Тристан Томпсон (15 баллов и 14 подборов). 20 баллов в активе Джеди Османа, 18 – у Родни Худа, 17 – у Коллина Секстона.

Михайлюк отыграл 5 минут, успев набрать 3 очка, реализовав один из двух бросков из-за дуги, а также сделать 1 подбор и 1 результативную передачу. Коэффициент его полезности составил 0.

«Кливленд» (10-34) прервал серию из шести поражений. У «озёрников» (23-21) лишь две победы в пяти матчах. Они опережают «Юту Джаз» в борьбе за восьмое место в турнирной таблице Западной конференции лишь по дополнительным показателям.